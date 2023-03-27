Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Nazilli’nin kültür ve sanat şehri olması için yapılan çalışmaların artırılması yönünde projeler hazırladıklarını kaydetti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” diyerek sanata verdiği önemi ortaya koymuştur. Tiyatro insanları eğitirken düşündüren kıymetli ve yeri doldurulamaz bir sanat dalıdır. Toplumun kültürel gelişiminde önemli rolü bulunan tiyatro, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından biridir ve uygarlık düzeyinin en önemli göstergesidir. Tiyatro, geçmişi, günümüzü ve geleceğimizi anlamamıza yardımcı olur. Biz de bu fikirler ışığında hareket ediyor, sanatın gelişmesi ve sanatçının desteklenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nazilli Belediyesi olarak özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın sanata özendirilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz Bu yıl belediyemizin tiyatro grubu çok kıymetli oyunları sanatseverlerle buluşturdu. Ramazan Bayramı’nın ardından da Nazilli Belediyesi olarak yine kültür ve sanat alanında çok güzel işlere imza atacağız. Öncelikle belediyemiz bünyesinde hiçbir karşılık beklemeden Nazillimizde tiyatronun gelişmesine katkıda bulunan değerli eğitmen hocalarımızın ve arkadaşlarımın, tüm tiyatrocuların, sahne arkasındaki tiyatro emekçilerinin ve sanatseverlerin bu anlamlı gününü kutluyor, tüm tiyatro oyuncularına sahnede gurur dolu nice yıllar diliyorum"