2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 81 ilde öğrenciler karnelerini alırken, Nazilli’de 30 bin öğrenci ve 2 bin 350 öğretmen de yaz tatiline başladı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan öğrencilerin karne sevincine eşlik etti.

Öğrencilerin heyecanla bekledikleri karne alma günü, okullarda düzenlenen tören ve etkinlikler ile gerçekleştirildi. Bugün karnesine kavuşan öğrenciler yaz tatiline girdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temsili olarak düzenlenen karne töreni Kızıldere İlkokulunda gerçekleşti. Törene Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Caner Özkul, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Kızıldere Muhtarı Hüseyin Özdemir, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından çeşitli etkinliklerin sunulduğu törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında yıl içinde hayata geçirilen 21 başarılı proje hakkında bilgiler vererek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Şimşek; “Gelecek seneye de dersimizi çalışarak cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır proje ve çalışmalara şimdiden başladık" dedi.

Ana sınıfı öğrencilerine karnelerini veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ; “Ülkemizin aydınlık yarınları, geleceğimizin teminatı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sınıf birincilerinin karne ve hediyelerini vererek tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller dileyen Kaymakam Arısoy, "Öğrenmenin ve eğitimin ömür boyu süren bir süreç olduğunun bilinciyle öğrenmenin gayreti içinde olmanızı ben size tavsiye ediyorum. Nazilli Milli Eğitim olarak gösterilen başarılar bize kıvanç yaşattı. Emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürümüz ve kıymetli mesai arkadaşlarına, öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Program sonunda karnelerini protokol üyelerinin elinden alan öğrenciler büyükleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.