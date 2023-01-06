Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mastaura Anti Kenti’ni ziyaret etmek için Nazilli’ye gelen Umurlu Kocagür Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mastaura Anti Kenti’ni ziyaret etmek için Nazilli’ye gelen Umurlu Kocagür Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Umurlu Kocagür Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Anadolu’daki en iyi korunmuş amfi tiyatronun yer aldığı Mastaura Antik Kenti’ni ziyaret etmek için Nazilli’ye geldi. Başkan Özcan’ın öğrencilerle yaptığı sohbet ise renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilere Mastaura Antik Kenti’ni anlatan Başkan Özcan; “7’den 70’e Nazillimizi tanıtmak, kentimizin değerlerini paylaşmak ve büyük küçük demeden bu değerleri aktarmak adına ciddi bir emek veriyoruz. Mastaura’yı bugüne kadar çok farklı kesimden binlerce kişi ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl Amerika’dan akademisyenleri ağırlamıştık. Bunun yanı sıra turist rehberlerimizin de yoğun ziyaretleri oldu. Bugün de Umurlu Kocagür’den gelen çok tatlı misafirlerimiz var. Onların heyecanlarını, ilgi ve alakalarını hissetmekten dolayı çok mutluyum. Nazillimize hoş geldiler, sefalar verdiler. Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın bölgedeki tarihi noktaları tanımaları büyük önem taşıyor. Kültür Turizm Müdürlüğümüzün de bu anlamda güzel çalışmaları var. El birliği ile Nazillimizin kültürel miraslarını tanıtmak ve korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.