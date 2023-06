Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Nazilli Belediyesi olarak eğitim alanında elde edilen başarının artırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Özcan; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana eğitim alanında güzel işlere imza attık. Belediyemiz bünyesinde NAZGEM’i kurduk. Fakültelerimizde düzenlenen konferanslarda öğrencilerimizle sık sık bir araya geldik. Her sınav öncesi okullarımızda stantlar açtık ve ihtiyaçları dahilinde öğrencilerimize hizmet vererek ücretsiz olarak su, kek, meyve suyu dağıtımı yaptık. Okullarımızı ziyaret ederek her yaştan öğrencimizin yanında olduk. Sınav sonucu ne olursa olsun her bir öğrencimiz bizim umudumuz, geleceğimiz ve kıymetlimiz. Bugüne kadar her sınav öncesi evlatlarımızın heyecanlarını paylaştık, umutlarına ortak olduk. Her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum” dedi.