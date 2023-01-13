Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 3 günlük Ankara temaslarının ardından ilçeye yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 3 günlük Ankara temaslarının ardından ilçeye yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Basın mensupları ile makamında bir araya gelen Başkan Özcan, 700 milyon TL’yi aşkın yeni yatırımın ilçeye gelmesi ve Nazilli Sümer Üniversitesi ile Bilim Vadisi’nin hayata geçirilmesi için bakanlıklar nezdinde temasların sağlandığını kaydetti.

Ankara’daki temaslarında Başkan Özcan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Adalet Bakanlığı tarafından eklentileri ile birlikte toplam 65 bin metrekarelik modern bir adliye binası ile Nazilli’deki Lojmanların, Sultanhisar ve Yenipazar’daki kapalı durumdaki cezaevlerinin işlemleri için Cumhuriyet Başsavcısı’na yetki belgesi alındı. Projenin tahmini değeri 400 milyon lirayı aştığı ifade edildi.

DSİ. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ile sürdürülen görüşmeler neticesinde Nazilli’de hemen hemen her yağışta taşkınlara sebebiyet vererek hayatı olumsuz etkileyen Köyder Deresi, Kurtköy Deresi, Hasköy Deresi, Kurudere ile ilgili olarak öncelik 9 Ocak 2023 tarihinde protokolü imzalanan taşkın koruma işlerinin bütçelendirilmesi için ziyarette bulunuldu. Acil eylem olarak değerlendirilmeye alınması sağlanarak 75 milyon liralık yatırımın Nazilli’ye kazandırıldığı açıklandı.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ziyaret edilerek belediye çalışanlarının sosyal ve özlük hakları konusunda istişarelerde bulunuldu. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ziyaret edilerek YÖK Başkanı ile görüşüldü ve Nazilli Sümer Üniversitesi çalışmalarına ivme verildi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ziyaret edilerek Nazilli içinden geçen devlet karayolu ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Nazilli’ye 2023 yılının ilk günlerinde bir iş makinesi (kazıcı yükleyici) kazandırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Varank ziyaret edilerek binlerce dönümlük alanda yapılması planan ve binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Nazilli’nin sorunları anlatıldı ve neticesinde çözüme dair faaliyetlerin yürütülmesi için 3 milyon liralık yatırım sözü alındı. Ayrıca emlak devirleri sağlanarak Nazilli Belediyesi’nin yaklaşık 20 milyon liralık vergi borcu sıfırlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile yapılan görüşmede Nazilli’de yürütülen ve bakanlıkca desteklenen faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Mastavra Arena ve Arpaz Beyler Konağı’nın maketi sunuldu ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verilerek destek sözü alındı.

ADM tarafından 2023 yılının ilk etabında Nazilli’ye 80 milyonluk yatırım yapıldı ve 2023 yılı ikinci etap çalışmaları için hayata geçirilecek 100 milyonluk yatırım görüşüldü.