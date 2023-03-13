Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin dört bir yanında canlarını hiçe sayarak çalışan, yaşadığımız pandemi dönemi başta olmak üzere 11 ilimizi yıkıma uğratan deprem felaketinde yine fedakarlıkları ile herkese el uzatan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, kendilerine minnetlerimi sunuyorum. Kanuni Sultan Süleyman, “Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” diyerek sağlığın önemini en güzel şekilde vurgulamıştır. Sağlık teşkilatı, en alt kademesinden en üst kademesine kadar değeri ülkemiz için vazgeçilmez bir bütündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘beni Türk hekimlerine emanet edin’ demiş, sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için çalışan ve değerli katkılar sunan sağlık çalışanlarına olan güvenini bu şekilde anlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyor, her bir sağlık neferinin vazgeçilemeyecek kadar kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.”