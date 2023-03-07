Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türk kadınının tarihin tüm noktalarında büyük başarılara imza attığını ve hem aile yapısının korunması hem de toplumun menfaati için fedakarca çalıştığını söyleyen Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mücadeleleri, fedakarlıkları, emekleri asla bir gün ile sınırlandırılamayacak olan güçlü Türk kadınının evladı olmaktan şeref ve onur duyuyorum. Bizler ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisine yürekten inanan bir dinin mensubuyuz. Bugüne kadar kadınlara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddetin ve istismarın karşısında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yaşamın her kademesinde yer alan, ülkemizin kalkınmasında büyük pay sahibi olan kadınlarımız özelde ailenin genelde ise toplumumuzun temelini oluşturmaktadır. Varlığını her daim hissettiğimiz kadınlarımız gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, gerektiğinde de sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, aydınlık yarınları inşa ettiğimiz Türkiye yüzyılında aynı yolda yürümekten kıvanç duyuyorum”