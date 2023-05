Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, genel seçimlerin ardından depremzedelere yönelik yapılan müdahalelere ve paylaşımlara düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye genelinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından depremzedelere yönelik yapılan paylaşımlara ateş püskürdü.

“Nazillimizin kapıları her zaman açık”

Tekirdağ’da bir grup depremzedenin kaldıkları alanlardan zorla tahliye edilmesinin Türk milletinin geleneksel yapısına uymadığını söyleyen Başkan Özcan; “14 Mayıs 2023 tarihinde ülkemiz bir demokrasi şöleni gerçekleştirmiş ve büyük bir olgunlukla seçimleri tamamlamıştır. Akabinde gerçekleşen olayların bize tesir etmemesi gerekirken öğrendik ki Tekirdağ’da depremzedelerin kaldıkları alanlardan zorla tahliye edilmiş. Nazillimiz 6 Şubat’ta meydana gelen depremde emsali görülmemiş bir dayanışma örneği göstermiştir. Ben Nazillili hemşehrilerimiz adına bu tür zorluklarla karşılaşan, yerlerinden zorla tahliye edilen bütün depremzedeleri Nazillimizdeki yurt binasına davet ediyorum. Kapımızın her zaman açık olduğunu, onlara şimdiye kadar nasıl destek olduysak bundan sonra da destek olacağımızı sizlerin aracılığıyla duyurmak istiyorum. Bizim öncelikli meselemiz budur. Seçimler gelir geçer. Ancak insanların tercihleri nedeniyle yargılamak ve cezalandırmak Türk milletinin geleneksel yapısına uymamaktadır” dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Özcan; “O bölgede yeryüzünün en güçlü depremlerden bir tanesi meydana geldi. Büyük bir felaket, dünya çapında bir felaketti. Oradaki bütün vatandaşlarımızın yanında olmak adına devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek her şeyini sarf etti. İnsanların siyasi tercihleri nedeniyle bu dayanışmaya helak getirecek her türlü söylem birlik ve beraberliğe zarar verecek söylemlerdir. Kim yaparsa yapsın, kim ne derse desin bu yanlıştır. Bir hanımefendi paylaşım yapmış ‘Atatürk yanlış milleti kurtardı’ diye, Atatürk Türk Milletinin evladı olmaktan her zaman iftihar etmiştir. Türk milliyetçiliği konusunda da zirve isimlerdendir. Biz o milletin evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu tür paylaşımları yapanların hangi milletten olduklarını da merak ediyorum” diye konuştu.