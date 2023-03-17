Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özcan Çanakkale Zaferi’nin 108’nci yıl dönümünde yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.’ Bu memleket için, hiç düşünmeden canını, kanını vermiş bir ailenin evladı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük fedakarlıklar ve zorluklarla kurulmuştur. Bu topraklar yiğittir, cömerttir, sevecendir, insancıldır ancak namusuna, vatanına göz dikildiği zaman da en iyi şekilde cevap verir. Geçmişte olduğu gibi ülkemiz yine içinde bulunduğu tüm zorlukları, yaşanan acı olayları birlik ve beraberlik ile atlatacaktır. Mukaddes vatanımızın korunması için canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak; emanetlerine onurla sahip çıkacağız. ’Çanakkale Geçilmez’ gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Atalarımızın ruhları şad olsun.”