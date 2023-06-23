Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak vatandaşları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı’na hemşehrilerimizle birlikte kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Dargınların barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bu sevinçli gün ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Böylesine önemli günler ülke olarak daha çok kenetlenmemizi, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızın artmasını sağlayan kıymetli günlerdendir. Geleneklerimizin yaşatıldığı, özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın mutlu edildiği bir bayram geçirmemizi ve her hanede bayram havasının hissedildiği bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Ayrıca bayram vesilesiyle uzaktaki sevdiklerini ziyaret edecek tüm hemşehrilerimizin özellikle trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalarını önemle rica ederim. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, büyüklerimin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum”