MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i anan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Başbuğ, ömrünü Türklüğe ve Türk milletine adamıştır” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 26’ncı yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Başkan Özcan, mesajında “Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in ve Türk dünyasının son Başbuğu merhum Alparslan Türkeş’i vefatının sene-i devriyesinde saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Başbuğumuz haklı mücadelesiyle gönlümüzde silinmeyecek izler bırakmış, Türkiye Cumhuriyet’i Devleti’nde Türkçülük, Turancılık davasından yargılanmış, türlü işkenceler görmüş ancak Türk milliyetçiliği fikrinden ve hareketinden asla vazgeçmemiştir. Ömrünü Türklüğe ve Türk milletine adayan Başbuğ, bu inanç ve mücadelesini milyonlarca evlatları ülkücülere ilmek ilmek işlemiştir. Bu dava ve inanış son nefer, son nefese kadar devam edecektir. Merhum Türkeş, Ziya Gökalp ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Türk milliyetçiliğini bir hareket biçimi olarak buluşturmuştur. Türk dünyasının son Başbuğ’u bizlere büyük bir emanet bırakmış ve bu emaneti şerefle korumak boynumuzun borcu olmuştur. Özellikle hassasiyetle koruduğumuz milli değerlerimizin yıkıma uğratılmaya çalışıldığı bir dönemde göstereceğimiz dik duruş ülkemize karşı kurulmaya çalışılan oyunları boşa çıkaracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle kalbimizdeki ve zihnimizdeki yeri ilelebet değişmeyecek olan merhum Alparslan Türkeş’i ve ülkücü şehitlerimizi saygıyla anıyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.