Nazilli Belediye Başkanı Avukat Kürşat Engin Özcan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Avukat Kürşat Engin Özcan 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürmelerinin temel taşlarından birisi de adaletin sağlanmasıdır. Adaletin savunucusu avukatlarımız, vatandaşlarımızı her konuda bilgilendirmekte ve yönlendirmekte, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olmaktadır. Hukukun üstünlüğü esası çerçevesinde kişilerin ve toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında avukatlarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Adaletin sağlanması ve yargının işlenmesi, çağdaş ve demokratik sistemlerde her türlü iç ve dış etkenlerden arınmış, tam bağımsız yargı sistemleri ile ancak mümkün olacaktır. Yargının asli unsuru, devletimizin olmazsa olmazı, yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan avukat meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü canı gönülden kutluyorum."