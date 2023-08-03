Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü ot biçme, budama ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Sabah erken saatlerde çalışmalarına başlayan ekipler, yaya ve araç geçişini engelleyen ağaçları tek tek budadı. Kaldırım ve yol kenarlarındaki otları biçerek sokaklara ferah bir görünüm kazandıran personeller, yolların temizliğini de eş zamanlı gerçekleştirdi. Özellikle trafiğin yoğun olduğu ve vatandaşların sık kullandığı lokasyonlara öncelik verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Mesai arkadaşlarımız yaz, kış, sıcak, soğuk demeden sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Halk sağlığının korunması, hemşehrilerimizin daha temiz, daha ferah bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz. Çocuklarımızın yaz aylarında sık sık kullandığı oyun parklarımızın bakımları da aynı şekilde gerçekleştiriliyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızın yanı sıra asli görevlerimizi de en iyi şekilde yerine getirmek için titizlikle çalışıyoruz. Emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Hazırlanan program çerçevesinde ot biçme, budama ve temizlik çalışmaları ilçe genelinde devam edecek.