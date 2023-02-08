Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyası üçüncü gününde de tüm hızıyla devam ederken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, acil ihtiyaç listesi paylaşarak vatandaşlara yardım çağrısı yaptı.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyası üçüncü gününde de tüm hızıyla devam ederken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, acil ihtiyaç listesi paylaşarak vatandaşlara yardım çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için Aydın’da vatandaşlar tek yürek olurken, Nazilli ilçesinde de yardım seferberliği devam ediyor. Deprem bölgesine gönderilmek üzere acil ihtiyaç listesini sosyal medya hesabından paylaşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Herkes yardım çadırına davet eden Başkan Özcan, paylaşımında "Değerli hemşehrilerim, göstermiş olduğunuz destekleriniz ve dayanışmamız için çok teşekkür ediyorum. Nazilli olarak birlik olunca neler yapabildiğimizi deprem gününden itibaren gösterdik. Bugünden itibaren deprem bölgesine ihtiyaç duyulan gıda maddelerini sevk edeceğiz. Kuru gıda, konserve gıdalar, hazır gıda, çay. bebek maması, bebek bezi yardımlarınızı Belediye Meydanı’nda bulunan çadırlarımıza bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.