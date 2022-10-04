Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 96 yaşındaki ikiz kardeşler Zehra Durnal ve Necmiye Erçakmak’ı evlerinde ziyaret ederek Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 85. yıldönümü kutlamalarına davet etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 96 yaşındaki ikiz kardeşler Zehra Durnal ve Necmiye Erçakmak’ı evlerinde ziyaret ederek Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 85. yıldönümü kutlamalarına davet etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 1926 doğumlu Zehra Durnal ve Necmiye Erçakmak’ı ziyaret etti.

Çiçek ve hediye takdiminde bulunan Başkan Özcan, ikiz kardeşlerle sohbet ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 85. yıldönümü kutlamalarına davet etti.

85 yıl önce Mustafa Kemal’in Sümerbank Basma Fabrikası’nı açmak için Nazilli’ye gelişinde Gazi’ye çiçek verdiklerini ve Atatürk’ün de kendilerine harçlık verdiğini anlatan ikiz kardeşler, o yılları anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

96 aşındaki asırlık çınarları ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Özcan; “Uzun yaşam şehri Nazillimizin en büyük zenginliklerinden olan çınarlarımızı ziyaret ettik. Nazillimizin en güzel özelliklerinden biri olan ve uzun yaşam konusunda marka kent olmasını sağlayan en büyük değer aktif yaşlanan hemşehrilerimiz. Onlarla hala sohbet ediyor olmak, bizleri karşılamaları, o yılları en ince ayrıntısına kadar hatırlamaları çok kıymetli. Kendilerine aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.