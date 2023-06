Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, çevre bilinci oluşturulması, farkındalık oluşturulması ve ilkim değişikliği, çölleşme ve kirlilik ile mücadele konusunda bilgili nesiller yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Ülkemiz çevre sorunları ile mücadelede uluslar arası düzeyde çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak bireysel olarak destek vermediğimiz her çalışma başarısız olmaya mahkumdur. Özellikle son yıllarda etkilerini pek çok kez gördüğümüz iklim değişiklikleri gelecek nesillere bırakacağımız yaşanılır bir dünya olgusunu ne yazık ki kötü bir gidişata sürüklemektedir. Bu ciddi meseleyi azımsamak, yok saymak, kabullenmek mümkün değildir. Çölleşme ve kirlilik sorunları yalnızca doğanın dengesini değil, insan sağlığını da tehdit etmekte ve sürdürebilirliğin önüne geçmektedir. Özellikle küçük yaşlardan itibaren çevre bilincinin oluşturulması noktasında her birimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Doğa dostu ürünlerin kullanılması, karbon ayak izimizin kontrolü, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün artırılması hem ülkemiz hem de dünyamız için büyük önem taşımaktadır. 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansın’dan günümüze, her yıl 5 Haziran’da çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanan Dünya Çevre Günü bir kutlama değil farkındalık günü olarak adlandırılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle önce ailemizden, yakın çevremizden ve yaşadığımız şehirden sonra da ülkemizden ve tüm dünyadan başlayacak değişimin meşalesini yakmalarını rica ediyorum. Evlatlarımıza bir miras değil bir emaneti teslim edeceğimizi unutmadan çevremizi koruyalım, dünyamıza sahip çıkalım”