Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin 100. Yıldönümü gururunu yaşadıklarını belirterek, “Cumhuriyetin kazanımları milletimizin motivasyon kaynağı ve vazgeçmeyeceği değerleridir” dedi.

Yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetin ilanın aziz milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenip, ulu bir çınar olmasının başlangıcıdır” diyen Başkan Özakalın şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetin ilan edilişinin 100. Yıldönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Necip Türk milleti, çok zor şartlarda bile bağımsızlığından asla taviz vermemiş, hür ve egemen yaşama azmi ve kararlılığından hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millet olduğunu ilan eden ve vatandaşların temel hak ve hürriyetini teminat altına alan bir rejimdir. Eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin garantisi ve teminatı olan Cumhuriyetimizin temellerinde, yüzbinlerce şehit ve gazimizin emeği ve hakkı vardır. Dün, atalarımızın uğrana savaştığı o hakları gelecekte de gençlerimiz kanı ve canı pahasına savunacaktır. Şuna gönülden inanıyoruz ki; Cumhuriyetin tüm kuşakları, milli bir şuurla kendilerine bırakılan bu değerleri daima koruyacak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimizin bu kıymetli emanetini sonsuza dek yaşatacaklardır”

Mesajında, “100 yıl önce bağımsızlığımızın temellerini atan ruh ve karakterin bugün de dimdik ayakta olduğunu görüyoruz” diyen Başkan Özakalın şunları söyledi; “Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü kutladığımız bugünlerin temellerinin nasıl atıldığını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bize miras bırakılan emanetin değerini bilmeli, gelecek nesillere de aynı şeklide aktarmalıyız. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, her karış toprağı kanla sulanmış bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum”