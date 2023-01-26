AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Öz, Müceldili Konağı’nda yönetim kurulu, il gençlik ve il kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanlarıyla birlikte yaptığı değerlendirme toplantısından sonra yazılı açıklama yaptı.

AK Parti’nin milletine aşık, geçmişle bağını koparmadan geleceği kurmak için harekete geçmiş, her daim mazlumların feryadını duyup yardıma koşmuş, tarihten aldığı şuurla sadece 2023’ü değil, 2053 ve 2071’i hedef olarak belirlemiş, çalışkan, cesur, özgüvenli, dertli ve fedakar bir liderin öncülüğünde hareketine başladığını anlatan Başkan Öz açıklamasında şunları kaydetti;

“Yaklaşık yirmi yıllık bir sürede Türkiye’nin geçirdiği dönüşümü görmek herkese nasip olmayacak

türden bir ayrıcalıktır. Milletimiz bu dönüşümün farkında olsa da Türkiye’nin bu güçlü halini kabullenemeyenler içte ve dışta Cumhurbaşkanımıza karşı olan tutumlarını sürdürmektedir. Özellikle son zamanlarda İsveç ve Hollanda örneklerinde görüldüğü üzere Batı’nın ve ülkemiz içindeki uzantılarının Türkiye ve İslam düşmanlığına yönelik tutumları karşısında bize düşen Cumhurbaşkanımızı bu kutlu mücadelesinde yalnız bırakmamaktır. Gerçi Cumhurbaşkanımız her daim milletin teveccühünü kazanmıştır. Vefatından birkaç gün evvel zar zor anlaşılan birkaç kelime ile “Cumhurbaşkanı gazı buldu mu?” diye soran yaşlı amcamızın ümidini ya da Aralık ayındaki mitingimize o çok soğuk havada teşrif eden yaşlılarımızın neden saatlerce orada beklediklerini ve Cumhurbaşkanımızı görüp ona dua ettiklerini anlamak bize çok şey öğretecektir.

Son yirmi yılda gerçekleştirilen atılımlar sayesinde ülkemiz dünyanın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemizin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği milli savunma sistemleri, yerli otomobil, Mavi Vatan için verilen mücadeleler milletimizin ve dostlarımızın takdirini kazandığı gibi düşmanlarımızın da korkularını

artırmıştır. Sağlık yatırımları sayesinde geçtiğimiz yılda yaşadığımız pandemiden yüz akıyla çıktığımız bir gerçektir. Eğitim, iletişim, ulaşım, tarım, endüstri ve enerjide gerçekleştirilen devrimler ülkemizin altyapı sorununu çözmüştür. Aile kurumunun korunması, ecdadın mirasına sahip çıkılması, Ayasofya’nın yeniden ihyası gibi manevi dünyamızı da ihmal etmeyen bu kalkınma şüphesiz ki bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını göstermektedir. Türkiye Yüzyılı’nın ilk ve belki de en önemli virajı olan önümüzdeki seçimler için 2016 yılından beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Erzurum İl Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin takdiri ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla milletvekilli aday adayı olmak üzere istifa ediyorum.”