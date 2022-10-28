AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yayımladığı kutlama mesajında “Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünde, İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını tazimle anıyorum.” dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yayımladığı kutlama mesajında “Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünde, İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını tazimle anıyorum.” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamet doğrultusunda, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin, demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülke olduğunu belirten Başkan Öz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu uzun ve zorlu süreçte karşılaştığımız sıkıntılar, milletimizi istiklal ve istikbal davasından döndürmek bir yana, tam tersine, azmini bilemiştir. 99. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin kuruluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenerek tek yürek, tek yumruk olan milletimiz, bugün de aynı birliktelik ve kararlılıkla geleceğini inşa etmektedir. Biz AK Parti olarak milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye, savunma sanayiinden tarıma tüm alanlarda kendi ajandamızda ne varsa onu kararlılıkla uyguluyor ve liderimizin gösterdiği Türkiye Yüzyılı ufkuna doğru emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye’nin, kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların tuzakları, sözleri ve eylemleri artık hükmünü yitirmiştir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün, 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Malazgirt Zaferinden terörle mücadele harekatlarına kadar, bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.”