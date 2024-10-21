Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından baştan sona yenilenen Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde ilk tiyatro oyunu sahnelendi. Başkan Ovalıoğlu, "Flu Lysistrata" adlı oyunu izledikten sonra oyuncu ve teknik ekibiyle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul’un önde gelen kültür sanat noktalarından olan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, perdelerini bu kez Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın "Flu Lysistrata" adlı oyunuyla açtı. Başkan Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından baştan sona yenilenen merkezde sergilenen ilk oyun olan "Flu Lysistrata" yoğun ilgi gördü. Başkan Ovalıoğlu ve sanat danışmanı Ragıp Savaş da oyunu birlikte izledi. Oyunun ardından sahneye çıkarak oyuncuları ve teknik ekibi tebrik eden Başkan Ovalıoğlu, Bakırköy’de sanata ve sanatçıya olan desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Bakırköy Belediye Tiyatroları, 25 Ekim Cuma 20.30’da Babil Kuleleri, 26 Ekim Cumartesi 20.30’da Ver Parayı, 27 Ekim Pazar 13.00’da Çi-Pi-Lip, 31 Ekim Perşembe 20.30’da Terör oyunlarıyla tiyatroseverlerle buluşacak.