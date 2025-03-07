İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında belediyenin kadın çalışanlarıyla buluştu. Buluşmada kadın çalışanlar için hazırlanan video gösterimi de yapıldı. Ardından Başkan Ovalıoğlu sahneye çıkarak bir konuşma yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da kadınların sosyal hayatta daha güçlü temsil edilmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ovalıoğlu, “Bakırköy'ü kadınlarla birlikte dönüştüreceğiz. Hep beraber, el birliğiyle başaracağız.

Kadın istihdamını daha da arttıracağız. Yönetici pozisyonlarındaki kadınlarımızın sayısını da arttıracağız. Çünkü şimdiye kadar hiç kadın belediye başkanı olmamıştı. Dünyayı kadınların güzelleştireceğine inanıyoruz.

Siz değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Nefesim yettiğince, sizlerin değerli emeği, çabası ve alın teri, bir kadın belediye başkanı olarak da benim güvencem altında olacak. Tüm çalışma arkadaşlarımın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.