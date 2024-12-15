Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, vatandaşların isteklerinin daha hızlı karşılanması için kurulan ‘Halk Masası’nı ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyarette çağrı merkezinin başına geçen Başkan Ovalıoğlu, vatandaşların şikâyet ve taleplerini dinleyerek ilgili birimlere yönlendirmeler yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi ‘Halk Masası’, ulaşılabilir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, vatandaşlardan gelen isteklerin dinlenerek çözüme kavuşturulduğu Halk Masası’nı ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyarette personellerle istişare de eden Başkan Ovalıoğlu, çağrı merkezine gelen aramaları yanıtlayarak vatandaşların şikâyet ve taleplerini dinledi. Vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepler üzerine Başkan Ovalıoğlu’nun ilgili birimlere yaptığı yönlendirmeler sonucunda belediye ekipleri ilgili konulara ivedilikle müdahale etti.

Yaşadığı bölgedeki kaldırım işgali sorununu direkt olarak Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ovalıoğlu ile paylaşabilme imkânı bulan vatandaş, Zabıta Ekipleri tarafından sorununun hızlıca çözüme kavuşmasının ardından Başkan Ovalıoğlu’na ve belediye ekiplerine teşekkür etti.