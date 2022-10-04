Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, MSKÜ Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Gençlerin isteklerini dinleyen Başkan Otgöz birçok konuda yardımcı olacağının sözünü verdi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, MSKÜ Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Gençlerin isteklerini dinleyen Başkan Otgöz birçok konuda yardımcı olacağının sözünü verdi.

Seydikemer’de gençlere yönelik yenilikçi ve destekleyici çalışmalara her geçen gün bir yenisine daha imza atan Başkan Otgöz, ilçeye Gençlik Merkezi ve yeni halı sahalarının kazandırılacağına işaret etti. Başkan Otgöz; “Bugün sizlerle burada olmaktan son derece mutluyum. Sizler bizim ilçemize yeni geldiniz. Sizler, bizlerin misafirisiniz. Bizim daha 8 yıllık bir geçmişimiz var, yeni bir ilçeyiz. Ama çok mesafe kat ettik. Yüz ölçümünde Muğla’nın en büyük ilçesiyiz, nüfusta da altıncı büyük ilçesiyiz. Şehir merkezimiz az olmasına rağmen, mahallelerimizde büyük yerler var. 6 beldenin birleşmesinden oldu. Şu anda 65 mahallemiz var" dedi.

Başkan Otgöz: “Burası sizlerin evi”

Bizler, sizin akşam olunca Fethiye’ye gitmemeniz için, eğlenebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz yerler yapmaya gayret ediyoruz. Bisiklet ve yürüyüş yolu yılbaşına kadar bitecek inşallah. Belediye Binası ve Hükümet Konağı arasına Yaya Köprüsü açacağız. Millet Bahçemiz 20 dönümlük alanda başladı, bir yıla bitecek. Hastanemiz Şubat-Mart gibi inşallah sizlerin hizmetine girecek. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Önceki ile bugünü kıyasladığımız zaman baya bir mesafe kat ettik. Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binasını bu dönem yaptık. Daha önce çok az yerlerde kilitli parke vardı. Üniversitenin olduğu alanlardaki yol güzergahlarını biz yaptık. Merkeze internet ağı aldık. Ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Okullar bölgesine de alacağız. Belediye olarak hiç durmadan çalışıyoruz. 80 kilometre sathi kaplama yaptık. 200 metrekare kilitli parke yaptık. Araç gereç bakımından yeni ilçe olmamıza rağmen 13 ilçenin içinde en büyük araç parkına sahibiz. Burası artık sizlerin evi. Bir isteğiniz olduğu zaman bizlere hiç sıkılmadan gelebilirsiniz. Bizlerin de elinden gelen bir şey olduktan sonra sizlerin ihtiyacını karşılarız. Kısa zamanda futbol sahasını sentetik yapacağız, tribünleri de maçları güzel bir şekilde izleyebilmeniz için yapacağız. Sizler için Gençlik Merkezi de yaptıracağız. Sizlerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını biliyoruz. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Başkan Otgöz konuşmasının ardından öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplayıp, talep ve önerileri not aldı.