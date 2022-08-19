Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü’nde, pazar yerinde hazırlanan stantta, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü’nde, pazar yerinde hazırlanan stantta, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bereket ve birliğin sembolü olan Muharrem Ayı’nın en güzel örneği, Seydikemer’de Belediye tarafından düzenlenen etkinlikle yaşandı. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün talimatı ile pazar yerinde kurulan stantta Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Belediye Başkan Yardımcıları ve protokol üyeleri ile aşure dağıttı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure stadında aşure ikramının ardından bir süre halkla sohbet eden Başkan Otgöz; “Bugün Seydikemer’de birliğin, bereketin, bolluğun simgesi Muharrem Ayı’nda vatandaşlara aşure ikramında bulunduk. Rabbim bu ayda oruç tutan vatandaşlarımızın inşallah oruçlarını kabul eder. Birliğimiz, beraberliğimiz her zaman daim olsun, aşuremiz, sofralarımız bereketli olsun” ifadelerini kullandı.