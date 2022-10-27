Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi öğrenci toplulukları ile bir araya geldi. Gençlerin istek, öneri ve sorunlarını, gençlerin gözüyle çözdüklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Genç Dostu Şehir" ödüllü kentte gençler için gençlerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi öğrenci toplulukları ile bir araya geldi. Gençlerin istek, öneri ve sorunlarını, gençlerin gözüyle çözdüklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Genç Dostu Şehir" ödüllü kentte gençler için gençlerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. 2023 yılında Pamukkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek ‘EgeKaf23’Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2023 hazırlıkları çerçevesinde PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ öğrenci toplulukları temsilcileri ile çok sayıda üniversiteli öğrenci katıldı. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının işbirliği ile Denizli’de düzenlenecek ‘EgeKaf23’Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2023’de gerçekleştirilecek çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak her daim gençlerin yanlarında olduklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi aracılığı ile gençlerin kendilerine birçok proje, istek ve öneri sunduğunu, sorunların çözülmesi noktasında hep birlikte gayret ettiklerini söyledi.

"Genç Dostu Şehir: Denizli"

Gençlerin istek, öneri ve sorunlarını, gençlerin gözüyle çözdüklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Genç Dostu Şehir" ödüllü kentte gençler için gençlerle birlikte çalıştıklarını söyleyen Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pamukkale Üniversitemiz kurulduğu ilk günden itibaren gelişerek bugüne geldi. Son 2-3 yıl içinde de rektörümüzün gayretleri ile daha da ileriye, yukarıya çıkıyor. Pamukkale Üniversitemiz kendisiyle birlikte kurulan üniversitelerin çok önündedir." ‘EgeKaf23’Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2023’ün önemini anlatan Başkan Zolan, "Pamukkale Üniversitemizde bu etkinliğin yapılması sağladı, bu bir başarıdır. Rektörümüze, üniversitemize ve gayret eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kariyer günlerinin başarı ile geçmesini temenni ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.