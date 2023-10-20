Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedî istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti. Resmi ziyaret programına, Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan’ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başlayan ziyarette, Başkan Osman Zolan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan duygularını Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdı.

Denizli dünya kenti haline geldi

Başkan Osman Zolan’ın “Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk” sözleriyle başlayan yazısında, “Şahsım, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerimiz ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte manevi huzurunuzdayız. ‘En Büyük mirasım’ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde burada bulunmaktan dolayı büyük bir sevinç, gurur ve heyecan içerisindeyiz. Bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken aynı zamanda Denizli’mizi ziyaret ederek şereflendirmenizin 92. yıldönümünü de kutladık. Denizli’miz bizlere göstermiş olduğunuz muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için durmadan çalıştı ve bugün sanayide, tarımda, ticarette, turizmde, kültür ve sanat alanında bir dünya kenti haline geldi. Yüce Atatürk; büyük bir gurur ve şerefle 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizi daha nice yüzyıllara taşımaya, sizin bizlere emaneti olan vatanımızı ve bayrağımızı canımız pahasına korumaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Zatıâlinizin huzurunda istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.