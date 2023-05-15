Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Bundan 104 yıl önce Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinden sadece 4 saat sonra işgale karşı ilk mitingi düzenleyen Denizli halkı, bağımsızlığa giden yolda ilk ateşi yakmıştır” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli’nin Milli Mücadele Günü’nün 104. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinden sadece 4 saat sonra Türkiye’de işgale karşı ilk mitingi Denizli’de Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde başlatılmıştır” diyen Başkan Örki mesajında şu görüşlere yer verdi; “Denizli’den yakılan bu bağımsızlık ateşi çok büyük öneme sahip. Bu hareketle, Türk Milleti’nin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleye tüm dünya şahit olmuş ve ülkemizin ebediyen bölünmez bütünlüğüne ikna olmuştur. Bu öylesine bir miting olmamış, Türk Milleti’nin bağımsızlığına giden yoldaki ilk kıvılcımı, ilk başkaldırısı olmuştur. Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde düşman işgallerine karşı çıkan Denizli halkı, dün olduğu gibi bugünde halen o değişmez mili mücadele ruhunu taşımaktadır. 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü’nün hem Denizli hem de Türk tarihi açısından önemi büyüktür. Bu kutlu mücadelenin büyük kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum”