Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Karşıyaka Mahallesi’nde yapılan üstyapı açılış töreninde vatandaşlara önemli bir müjde verdi.

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Karşıyaka Mahallesi’nde yapılan üstyapı açılış töreninde vatandaşlara önemli bir müjde verdi.

Her mahalleye özgü hizmetleri vatandaşlara götürmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Pamukkale Belediyesi, Karşıyaka mahallesine ikinci bir pazar yeri kazandırıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol mensuplarının katılımıyla Karşıyaka Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen üstyapı açılış töreninde vatandaşlara seslenen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Her mahallemize olduğu gibi Karşıyaka’ya da gereken hizmetleri getiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışmalarını bitirir bitirmez biz de Pamukkale Belediyesi olarak üstyapı çalışmasına başlayıp mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunduk. Bu mahallemizde geçen Ramazan ayında iftar yemeğinde vatandaşlarımızla bir araya gelmiştik. O zaman kıymetli vatandaşlarımız kapalı pazar yerine gelmekte zorluk çektiklerini bizlere iletti. Muhtarımızla görüşüp, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da izni ve desteğiyle yeni bir açık pazar yeri yapıyoruz. Çok kısa bir süre belki 1 ay içinde Karşıyaka Açık Pazar Yeri halkımızın hizmetinde olacak. Bu hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.