Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’den Denizli halkına balon sürprizi. Belediye Başkanı Avni Örki, bu Pazar gerçekleşecek olan “Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivali” etkinliğine şehrin dört bir yanından havalanan balonlarla halkı davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşı, dünyanın turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale’de farklı bir güzellikte kutlanacak. Pamukkale Belediyesi, tüm Denizli semalarında uçan balonlarla, Denizli halkını Cumhuriyetin 100.yılı coşkusuna ortak olmaya davet etti. Pamukkale halkına Cumhuriyetin 100.yılına yakışan bir etkinlik hazırlayan Pamukkale Belediyesi, “Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivali”ne ev sahipliği yapıyor. 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 12:00 ila 18:00 arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, Pamukkale’ye girişler ücretsiz olacak ve dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları Pamukkale semalarında nefes kesen gösteriler düzenleyecek. Balon, Gyrocopter, microlight ve yamaç paraşütü gösterilerinin de olacağı etkinliğe, hem şehir içinden hem de şehir dışından binlerce izleyicinin geleceği tahmin ediliyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 22 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan etkinlik için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. Başkan Örki, “7’den 70’e tüm vatandaşları bu muhteşem havacılık şölenine bekliyoruz” diyerek, şehrin farklı noktalarından balonlarla halkı davet etti. Akşam saatlerinde, Üçgen Kavşağı, Adalet Parkı, Pamukkale Üniversitesi Kampüsü-Külliye Camii otoparkı, Yenişehir Koşu Yolu, Emsan İlkokulu bahçesinden havalanan balonlarla, Denizlileri, “Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Havacılık Festivali” etkinliğine davet eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ege Bölgesi’nin ilk ve tek havacılık festivaline ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler, etkinlik için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Heyecanımız çok büyük, vatandaşlarımızdan gelen olumlu geri dönüşlerle de heyecanımız daha da artıyor. 100.yılın coşkusunu, Türk Yıldızları’mızla taçlandıracağız. Bu Pazar, Pamukkale’ye girişler etkinlik süresince ücretsiz olacak ve balon, gyrocopter, microlight, yamaç paraşütü gösterileri ile Pamukkale’mizin güzelliğine güzellik katacağız. Bu etkinliğimize halkımızı davet etmek içinde, 2 gün önceden şehrimizin önemli noktalarından balonlarımızı havalandırarak akşam saatlerinde vatandaşlarımıza sürpriz yaptık. Cuma günü de, Pamukkale semalarında 40 balonu aynı anda havalandırarak, muhteşem bir görsel şölenle güne merhaba diyerek, yine halkımıza etkinliğimizden kısa kesitler sunmaya devam ettik. Bu Pazar kimseye söz vermeyin. Çünkü bu etkinlik muhteşem bir etkinlik olacak. 7’den 70’e tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.