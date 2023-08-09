Mahallemizde Şenlik Var etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Çocuklar mutluysa herkes mutlu oluyor. Bizde aynı şekilde mutlu oluyoruz” dedi.

Pamukkale ilçesinin doğasından, kültürüne, turizminden, tarımına, hayvancılığına, eğitiminden sporuna kadar her konuda farklı ve özel projeleri hayata geçiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu yaz mahalle buluşmaları ile çocuk şenliklerini birleştiren bir konsepte vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Aktepelilerle buluşan Başkan Örki, Pamukkale Mahallesi’nde dünya kültür mirası Pamukkale travertenlerinin eteğinde Pamukkalelilerle bir araya geldi.

Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nin içerisinde kurulan oyun alanında çocuklar eğlenirken, büyüklerde taleplerini Başkan Avni Örki’yle ilettiler. Pamukkale Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekleşen “Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları” ve “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Örki’ye mahalle muhtarı Mahmut Öztürk’de eşlik etti. Palyaço, yüz boyama, çuval yarışı, halat yarışı, oyun grupları ve çeşitli ikramların sunulduğu çocuk oyun alanında miniklerle bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çocuklarla birlikte hoş vakit geçirerek, ikramlarda bulundu.

Başkan Örki, yaptığı açıklamada; “Görüyorum ki herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme var. Rabbim bu mutluluğunu daim etsin. En kötü gününüz böyle olsun. Çocuklar mutluysa herkes mutlu oluyor. Bizde aynı şekilde mutlu oluyoruz. Çocuklarımızın okullarının yaz tatilinde olduğu şu yaz günlerinde istedik ki onlar açısından unutulmaz bir akşam olsun. Onların hatıralarında güzel anlar biriktirsinler istedik. Unutmasınlar desinler ki, o zaman küçücüktük o küçük halimizle dünya mirası Pamukkale’mizin eteklerinde çok güzel eğlenmiştik desinler. Şu anda bence dünyanın en güzel yerinde dünyanın en güzel çocuklarıyla beraberiz” diye konuştu.

Pamukkaleli vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Başkan Örki, Pamukkale travertenlerinin eteğinde vatandaşlarla bir araya gelerek tek tek herkesin taleplerini dinledi. Öte yandan Pamukkale Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekleştirilen Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları” ve “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği her akşam farklı bir mahallede devam edecek.