23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vakıfbank İlkokulu öğrencileri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi makamında ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Avni Örki’nin koltuğuna temsilen 4.sınıf öğrencisi Elif İkra Karaçor oturdu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Vakıfbank İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Elif İkra Karaçor’a teslim etti. Bu yıl 23 Nisan’ın bayramın son gününe ve pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla o gün çocuk ziyaretçileri belediyede ağırlayamadıkları ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Koltuğumuzu sağlam ellere emanet ediyoruz” diyerek makam koltuğunu Vakıfbank İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Elif İkra Karaçor’a emanet etti.

Minik başkan müze istedi

Sembolik olarak Pamukkale Belediye Başkanı olan Elif İkra Karaçor, konuşmasına Belediye Başkanı Avni Örki’ye çocuklara ve okullara yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek başladı. Minik başkan Karaçor, Pamukkale Belediyesi bünyesinde Kurtuluş Savaşı ve Ahmet Hulusi Efendi temalı bir müze oluşturulmasını talep etti. İlave olarak bilim ve araştırma kampüsü şeklinde farklı bilim çalışmalarının yapılabildiği bir merkez ile ilgili çalışmalarının derhal başlatılması talimatını verdi. Karaçor, “Böylece Atatürk’ün manevi mirası olan akıl ve bilimin ışığında ilerleyen öğrencilerin çoğalmasını sağlayacağız” dedi.

“Çocuklarımız için daha fazla çalışacağız”

“Bugün ilk işimiz çocuklarımızı belediyemize davet etmek oldu” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Elif Hanım’da bugün Pamukkale Belediyemizin başkanı oldu. Çocuklarla birlikte alınan kararlar bizim için çok keyifli oluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bundan 103 yıl önce TBMM’nin kurulduğu günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiş. Çok ileri görüşlü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, demokrasinin çocuklarımızın çok iyi yetiştirilmesiyle çok daha güçlü olacak ve bu ülkede demokrasi yönetiminden başka yönetim biçimi olmayacak diyerek, yüce gönüllüğü sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın çocuklarına bugünü bayram olarak hediye etmiş. Bugün belediye başkanı olan Elif Hanım, arkadaşları için çok güzel şeyler talep etti. Taleplerini gerekli müdürlüklere başkan yardımcılarımız aracılığıyla iletti. Tüm taleplerini ivedilikle yerine getirebilmek adına gerekli çalışmalarımıza başlayacak olup, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha fazla çalışacağız. Bugüne kadar eğitim hep önceliğimiz olmuştu. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek” diye konuştu.