Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalle buluşmasında Aktepelilerle bir araya geldi. Mahalle buluşmaları ile çocuk şenliklerini birleştiren bir konsepte Aktepe Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Örki, “Her bir mahalle sakinimizi bir bir dinleyeceğiz. Sorunlara çözümler üreteceğiz” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Pamukkale halkıyla her zaman iç içe olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu yaz iki etkinliği bir arada gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda mahalle buluşmaları adıyla vatandaşlarla, çocuk şenlikleri ile de miniklerle bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu yaz bu iki etkinliği bir arada gerçekleştiriyor. Mahalle buluşmaları ve çocuk şenlikleri konseptlerini birleştirerek 7’den 70’e tüm mahalle sakinlerini bir araya getiren Başkan Örki, Aktepe Mahallesi sakinleri ile Aktepe Sosyal Tesisleri önündeki alanda buluştu.

Çocuklar eğlenirken yetişkinler Başkan Örki’yle dertleşti

Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve sadece Aktepe Mahallesi için değil bölge için en büyük kazanımlardan olan Aktepe Sosyal Tesisleri önünde gerçekleştirilen “Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları” ve “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Örki’ye başkan yardımcıları ile mahalle muhtarı Muhammer Karataş’ta eşlik etti. Aktepeli vatandaşlar Başkan Örki’ye mahallede yapılmasını istedikleri hizmetleri iletme imkanı bulurken, Pamukkale Belediyesi tarafından bu güne kadar yapılan çalışmalar için de teşekkür ettiler. Aktepe Mahallesinde geleceğe dönük 10 bin metrekare kapalı alan ve 4 kattan oluşan dev tesis Aktepe Sosyal Tesisleri ile Akvadi Parkı’nın düzenlenmesi, tüm sokak ve caddelerinde üstyapıları tamamlanmasından dolayı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür eden vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte katıldıkları etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Çocuk gülerse anne güler, anneler gülerse dünya güler”

“Mahallemizde Şenlik Var” sloganıyla hazırlanan çocuk eğlence alanında çocukların eğlencelerine ortak olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çocukların yaz tatillerini farklı ve güzel geçirmelerini istediklerini söyledi. Palyaço, yüz boyama, çuval yarışı, halat yarışı, oyun grupları ve çeşitli ikramların sunulduğu çocuk oyun alanında miniklerle bir araya gelen Başkan Avni Örki, “Şu yaz tatilinde çocuklarımızın yazın coşkusunu çok daha farklı bir şekilde yaşasın istedik. İstedik ki çocuklarımızın çocukluk hatıralarında bu akşam çok güzel bir yere sahip olsun. Görüyorum ki çocuklarımızın yüzündeki bu gülücükler işimizi gerçekten güzel yaptığımızı gösteriyor. Bu programımızı Pamukkale’mizin bütün mahallerinde gerçekleştireceğiz. Her akşam bir mahallemizde çocuklarımızla birlikte olacağız. Biz şunu düşünüyoruz: Çocuklarımız mutluysa anneler mutlu. Anneler mutluysa dünya mutlu oluyor. Sadece o ev değil, bütün dünya mutlu oluyor. İnşallah dünyanın dört bir tarafındaki çocukların yüzleri de sizler gibi gülsün” dedi.

Pamukkale Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekleştirilen Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları” ve “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği her akşam farklı bir mahallede devam edecek.