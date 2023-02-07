Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesinin deprem bölgelerine gönderilecek yardım kampanyasına çok sayıda vatandaşın katıldığını belirterek, "İnsanlar evindeki prizinden ısıtıcısını söküp buraya getirdi" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesinin deprem bölgelerine gönderilecek yardım kampanyasına çok sayıda vatandaşın katıldığını belirterek, "İnsanlar evindeki prizinden ısıtıcısını söküp buraya getirdi" dedi.

"Böyle güzel bir milletin mensubu olduğum için gurur duyuyorum" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Çok büyük bir afet yaşadık, yaşıyoruz. Öncelikle hayatını kaybetmiş olan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Şu anda göçük altında olan vatandaşlarımız da var onlara da tez zamanda ferahlık diliyorum. Böylesine güzel bir milletin mensubu olduğum için de gurur duyuyorum. Çünkü afet haberi yayıldığı andan itibaren Pamukkale’miz, Denizli’miz, Türkiye’miz birlik ve beraberlik içerisinde kendiliğinden de oluşan hakikaten çok başarılı bir birliktelik oluşturdular. Sabah saatlerinden itibaren Pamukkale Belediyemize binlerce insan geldi. Her birisi yanında deprem bölgesiyle paylaşmak için bir şeyler getirdi. Yüreğinde çok şey getirdi orada acılar içerisinde olan vatandaşlara destek olmak için, dualarını getirdi. Onu bizlerle paylaştı" ifadelerine yer verdi.

"An itibarıyla burada 2 bin battaniye ve yorganı biz deprem bölgesine göndermiş olacağız"

Başkan Örki, "An itibarıyla burada 2 bin battaniye ve yorganı biz deprem bölgesine göndermiş olacağız. İnsanlar evindeki prizinden ısıtıcısını söküp buraya getirdi. Ben tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda personelime de çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Belediyemizin arama kurtarma ekibi (PAKUT) 2 yıldır afet durumu için eğitimler alıyordu. O ekibimiz sabahın erken ışıklarıyla, malzemeleriyle birlikte yola çıktılar. Onlar da görev yerlerine varmak üzereler. AFAD koordinesinde deprem bölgelerinde görev alacaklar. yaralılara da acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma ekiplerinde çalışan görevlilere de Rabbim yar ve yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

Pamukkale Belediyesinin yardım kampanyası ile toplanan çadır içi soba, uyku tulumu, battaniye, yorgan, eldiven, atkı, bere, mont, bot, bebek bezi, peçete, el feneri, giysi, pil, inşaat eldiveni gibi malzemeleri içeren 2 yardım tırı deprem bölgelerine doğru yola çıktı.