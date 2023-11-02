Pamukkale Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerden olan Hürriyet Mahallesi’ndeki üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı üstyapı atağında bir mahalleyi daha baştan aşağı yeniliyor. Pamukkale Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Hürriyet Mahallesi’nde çalışmalarda sona gelindi. Yıllardır altyapı ve üstyapı sorunu yaşayan yaklaşık 5 bin nüfuslu Hürriyet Mahallesi’ne Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’den müjde geldi. Başkan Örki, yaklaşık 19 ay önce başlatılan üstyapı çalışmalarıyla Hürriyet Mahallesi’ni sokağından, caddesine, parkına kadar tamamıyla yenileme çalışmalarının bitimine 1 ay kaldığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan mahallede, Pamukkale Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı çalışmaları tamamlanmak üzere.

“Çilenin sonunda gelinen güzellikler değdi"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Hürriyet Mahallesi’nde devam eden çalışmalarını Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar ile birlikte inceledi. Keskin Cami zemin katında 4-6 yaş kuran kursu ve kreş ile gençler ve yetişkinler için sosyal aktivite ve kurs merkezinin de yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Hürriyet Mahallemizi baştan aşağı yenileyerek, yeni projeler geliştiriyoruz” diyen Başkan Örki, “Vatandaşlarımız, yağmur olduğunda evlerimize seller basıyor, tuvaletlerimizden pis sular fışkırıyor. Bizi bu dertten kurtarın demişlerdi. O dönemlerde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ile birlikte bu cesaret gerektiren hamleyi başlattık. Çünkü vatandaşımız istedi. Biz de o cesareti gösterdik ve bu mahallemizin komple tüm altyapısını değiştirdik. Bugün geldiğimiz noktada Hürriyet Mahallemizin üstyapısının yollarının büyük kısmını da bitirmiş olduk. Burada 65 sokak ve caddenin tamamını 1 ay içinde tamamlamış olacağız. Böylelikle Hürriyet Mahallemiz önümüzdeki kışı tozdan ve çamurdan arınmış bir şekilde kendisine yakışır bir şekilde geçirmiş olacak. Ayrıca mahalledeki parkların rehabilitasyonunu da sağlayacağız. Aynı zamanda gençlerimiz spor yapabilsin diye yaptığımız halı sahanın açılışını kısa süre içinde yapacağız. Ben bize göstermiş oldukları sabırdan ve vermiş oldukları destekten dolayı Hürriyet Mahallesi sakinlerine yürekten teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte bu yolların yapımında, altyapının yapımında destek olan ve birlikte yaptığımız bütün işlerde tecrübesini sahaya yansıtan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ekibine de yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hürriyet’in en büyük sorunları çözüme kavuştu

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar da mahallede yıllardır çok ciddi altyapı ve üstyapı sorunlarını ifade ederek, mahallenin sorunlarına çözüme kavuşturan Pamukkale Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Muhtar Çakar, “Bu bizim ikinci dönemimiz. Mahallemize geldiğimizde mahallemizde çok sıkıntılar olduğunu fark ettik. Bu sorunları Osman Zolan ve Avni Örki başkanlarımıza ilettik. Mahallemizin en azından 20 tane sokağında kanalizasyon sıkıntımız vardı. 15 sokağımızda su sıkıntımız vardı. 3-4 tane sokağımızda da hiç su hattımız yoktu. Çoğu sokaklarımız da 1990’lı yullardan kalma su hatları vardı. Başkanlarımız sağ olsunlar el attılar. Gönül gönüle verdik. Mahallemizde, Keskin cami zemin katında 4-6 yaş kuran kursu ve kreş ile gençler ve yetişkinler için sosyal aktivite ve kurs merkezinin çalışmaları da sürüyor. Pamukkale Belediyemize ayrıca teşekkürler. Vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun sabrettiler. Çok şükür 19. ayda alt yapı ve üstyapımızı bitirmek üzereyiz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.