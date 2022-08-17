Karesi Belediye Başkanı Dinçer Başkanı Orkan, muhtarlar ve esnaf temsilcilerine konuk olurken, Naipli ve Bakacak Mahallelerine yapılacak kavşak inşaatlarında incelemelerde bulundu. Başkan Orkan’a ziyaretlerinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik’te eşlik etti.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Başkanı Orkan, muhtarlar ve esnaf temsilcilerine konuk olurken, Naipli ve Bakacak Mahallelerine yapılacak kavşak inşaatlarında incelemelerde bulundu. Başkan Orkan’a ziyaretlerinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik’te eşlik etti.

Her fırsatta mahalle ve esnaf ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçe halkının nabzını tutmaya devam ediyor. İlk olarak merkez mahalle muhtarlarına misafir olan Başkan Orkan, buluşmada Karesi Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verirken, muhtarların talep ve önerilerini aldı. Muhtarlara hoşsohbetleri için teşekkür eden Orkan daha sonra ziyaretlerine AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayfer Özsoy, Gençlik Kolları Başkanı Kamil Yağız Yılmaz ile partililer eşlik etti.

Esnaf Odalarına konuk oldular

Milletvekili Adil Çelik, Başkan Yusuf Hocaoğlu ve Başkan Dinçer Orkan öncülüğündeki heyet Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiler. Esnafın sorunlarının dinlendiği ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyaret sonrası Başkan Erdem heyete teşekkür etti. Heyet daha sonra Hasan Baba Çarşısı esnafını de ziyaret ederek hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Naipli ve Bakacak’ta sıcak karşılama

Esnaf ziyareti ardından Milletvekili Adil Çelik, Başkan Yusuf Hocaoğlu ve Başkan Dinçer Orkan daha sonra Naipli ve Bakacak Mahallesine ziyarette bulundular. Projelendirme çalışmalarının devam ettiği Naipli Kavşağı’nda incelemelerde bulunan heyet daha sonra mahalle muhtarı ve vatandaşlarla köy kahvehanesinde bir araya geldi. Başkan Orkan kavşağın kısa sürede tamamlanacağını belirtirdi.