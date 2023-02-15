Türkiye’nin Güneydoğusunda etkili olan deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren Karesililerin yardım ve imkanlarını bölgenin hizmetine sunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla ve bölgede hizmet veren belediye ekipleriyle biraya geldi.

Türkiye’nin Güneydoğusunda etkili olan deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren Karesililerin yardım ve imkanlarını bölgenin hizmetine sunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla ve bölgede hizmet veren belediye ekipleriyle biraya geldi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, depremzedelerin acılarını paylaşmak, yapılan yardım ve çalışmaları yerinde incelemek üzere deprem bölgesinde. Başkan Orkan, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile Kaymakamlığın koordinesinde 75. Yıl Gençlik Merkezi ve Kurtdereli Spor Salonu’nda yürütülen çalışmalar ile Alparslan Türkeş, Karesi AVM ve Karesi Kent Konseyi’nde başlayan yardım çalışmasının koordine çalışmasını gerçekleştirdikten sonra Kahramanmaraş’a gitti.

Burada depremzedeler ile ve bölgede çalışma yürüten ekiplerle bir araya gelen Başkan Orkan daha sonra meydana gelen depremlerin merkez üslerinden biri olan Elbistan ilçesine gitti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak bir dönem Balıkesir’e hizmet eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile bir araya gelen Başkan Orkan, depremden kurtulanlar için geçmiş olsun ve yaşamını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Orkan ve Başkan Gürbüz daha sonra depremde enkaz altında kalan ve 133. saatte kurtarılan Melisa Ülkü isimli depremzedeyi ziyaret ederek acil şifalar dilediler.

Ekiplerle bir araya geldi

Başkan Orkan daha sonra bölgede görev yapan Karesi ve Altıeylül Belediyelerinin ekipleriyle bir araya gelerek kolaylıklar diledi. Orkan, “Zaman, bir ve beraber olma, birbirimize sahip çıkma zamanı. Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz ile bir araya geldik. Ardından bölgede görev yapan Karesi ve Altıeylül Belediyelerimizin ekipleriyle buluştuk. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerimiz burada gece gündüz demeden Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz için çalışıyorlar. Rabbim bölgede görev yapan tüm görevlilerimizin yardımcısı olsun. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracağız. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için Karesili hemşehrilerimizin de desteğiyle ilk günden bu yana elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun” dedi.