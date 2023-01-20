Erzurum’un Aziziye ilçesinde çocuklar yarıyıl tatili öncesinde çifte sevinç yaşadı. Karnelerini almak için sabahın erken saatlerinde okula koşan miniklere, sürprizi yine Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yaptı.

Erzurum’un Aziziye ilçesinde çocuklar yarıyıl tatili öncesinde çifte sevinç yaşadı. Karnelerini almak için sabahın erken saatlerinde okula koşan miniklere, sürprizi yine Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yaptı.

Başkan Orhan, karne sevinci yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine en çok sevdikleri çizgi animasyon olan Rafadan Tayfa’nın sinema film biletlerini hediye etti. TRT Çocuk’un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa’nın üçüncü sinema filmi “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” adlı yapımın biletlerini sınıfları tek tek gezerek okullu miniklere dağıtan Başkan Orhan, ilk karne heyecanını yaşayan öğrenci velileriyle de bir araya geldi.

Galaktik Tayfa İçin Özel Bilet

Aziziye Belediyesi’nin organize ettiği karne etkinliği programı, Ilıca’da Şeker, Dadaşkent’te ise Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde Şeker İlkokulu’na giden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” filmi için özel olarak hazırlanan sinema biletlerini miniklere karneleriyle birlikte dağıttı. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu sınıflarda büyük sevinç yaşanırken, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin karne heyecanına Başkan Orhan’la birlikte aileleri de ortak oldu.

Alkışlarla Karşılık Verdiler

Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu’nun da eşlik ettiği karne ve sinema bileti dağıtımına, Ilıca’nın ardından Dadaşkent’teki Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu’nda devam edildi. Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik’le birlikte sınıfları tek tek gezen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, minik öğrencilerle burada da sohbet etti, karnelerini inceledi ve sinema bileti dağıttı. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin, Rafadan Tayfa sürprizi için alkışlarla karşılık verdikleri Başkan Orhan’a, velilerle birlikte öğretmenler de teşekkür etti.

Orhan İyi Tatiller Diledi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Yarıyıl tatili öncesinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz için özel bir sürpriz hazırladık. Çok sevdiklerini bildiğimiz çizgi dizi olan Rafadan Tayfa’nın halen gösterimde olan Galaktik Tayfa adlı yapımını izlesinler diye onlara karne gününde sinema bileti hediye ettik. Çocuklarımızın bilişsel gelişimine olumlu katkılar sağlayacağını düşündüğümüz yapım, ilk karne heyecanını yaşayan yavrularımız için renkli bir etkinlik olacak. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, aileleriyle birlikte iyi tatiller diliyoruz”