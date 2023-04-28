14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalar Aziziye ilçesinde de sürüyor. Yüzölçümü itibariyle Erzurum’un en büyük merkez ilçesi olan Aziziye’deki seçim çalışmalarına köy/mahalle ziyaretleriyle katkı sunan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hafta başından bu yana tam 25 yerleşim biriminde temaslarda bulundu. Mahalle ziyaretlerinin bir kısmını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le birlikte gerçekleştiren Orhan, kimi zaman da ilçeyi ziyaret eden milletvekili adaylarına eşlik etti. Aziziye’ye bağlı mahallelerde hem yeni sezonun planlamasını yapan ve hem de 14 Mayıs için seçmenlerden destek isteyen Orhan, “Türkiye genelinde olduğu gibi, şehirlerimizde ve köylerimizde de hizmetlerin devamı ancak Cumhur İttifakı ile mümkün olabilecektir” mesajını verdi.

4 Günde 25 Köy Ziyareti

Ramazan ayının son günlerini ve bayramı Hatay’daki depremzedelerle birlikte geçiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bayram tatilinin hemen ardından köy buluşmalarının startı verdi. Başkan Orhan, Pazartesi gününden bu yana ilçeye bağlı Yarımca, Adaçay, Tınazlı, Sakalıkesik, Ağören, Söğütlü ve Aşağı Yenice, Atlıkonak, Alaca, Tebrizcik, Demirgeçit, Çiğdemli, Dağdagül, Alaybeyi, Emrecik, Paşayurdu, Kayapa, Gelinkaya, Yoncalık, Serçeme, Sorkunlu, Eğerti, Rizekent, Çıkrıklı ve Başçakmak mahallelerini ziyaret etti. Bu ziyaretlerinden bir kısmını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le gerçekleştiren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, bazı köy temaslarını da milletvekili adaylarıyla sürdürdü.

Sekmen ve Orhan Köylerde

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, dün de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le birlikte 7 mahalleye adeta çıkarma yaptı. Gelinkaya, Yoncalık, Serçeme, Sorkunlu, Eğerti, Rizekent, Çıkrıklı ve Başçakmak mahallelerinde Aziziyeli vatandaşlarla bir araya gelen Sekmen ve Orhan, yeni sezon planlamasını yapıp, çalışmalarda gelinen son durumu da yine birlikte değerlendirdi. Aziziye sakinlerinin talep, beklenti ve görüşlerini tek tek kayda geçen başkanlar, 14 Mayıs seçimlerine vurgu yapmayı da ihmal etmedi.

“Aziziye Cumhur’un yanında”

Aziziye’deki mahalle buluşmalarına ilişkin olarak bir değerlendirmede bulunan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, şunları kaydetti:

“Sürekli temas halinde bulunduğumuz ve sık sık ziyaret ettiğimiz mahallelerimizde bu hafta da bir dizi program gerçekleştirdik. Mahalle statüsü kazanmış olan köylerimizin beklentileri bizim için hep öncelikli oldu; bu bağamda yeni sezon planlamasını da yapıyoruz. Diğer yandan kırsalda yaşayan hemşehrilerimizle yaklaşan seçimler üzerine istişarelerimiz de oluyor. Gittiğimiz her mahallemize Sayın Cumhurbaşkanımızın hususi selamlarını götürüyor, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakımız için destek istiyoruz. Hamdolsun, Aziziye’miz bütün köyleriyle birlikte Cumhurbaşkanımızın yanında, Cumhur İttifakı’nın yanında. Kaldı ki, Türkiye’nin tamamında esen, haliyle şehirlere, ilçelere ve köylere kadar etkisini gösteren hizmet ve kalkınma seferberliğinin devamı, yine Cumhur İttifakımızın iktidarını sürdürmesiyle mümkün olacak. 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni bir dönemi, Türkiye Yüzyılını başlatmış olacağız”