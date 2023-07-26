Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Tarım ve Hayvancılık Lisesi’ne tahsis edilen arazide hasadın Cuma günü başlayacağını söyledi.

Yüzlerce dönümlük bu araziyi bundan sadece 4 ay önce gezdiklerini ve hemen ardından kollarını sıvadıklarını belirten Başkan Orhan, “Aziziye ilçemizdeki Tarım ve Hayvancılık Lisemize Milli Emlak tarafından tahsis edilen devasa büyüklükteki tarım arazisini, Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İlçe Tarım ve Milli Eğitim müdürlüklerimizin işbirliği ile hamdolsun üretime kazandırdık. Emeğin ve gayretin güzelliği kadar, yeşilin de bütün tonlarıyla göz kamaştırdığı bereket kokan o topraklarda, hasat zamanı gelip çattı. İlçe Kaymakamımız Abdulkadir Çelik ve İlçe Tarım Müdürümüz Ümit Koç’la birlikte bugün son hazırlıklarımızı yaptık. Cuma günü inşallah biçim işlemine başlıyoruz.” dedi.