Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Güney İlçelerini ziyaret etti.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Güney İlçelerini ziyaret etti.

30 kişilik kalabalık bir ekiple Hınıs, Karayazı, Karaçoban ve Tekman’a çıkarma yapan Başkan Oral, birlik üyeleri ile görüşerek yeni dönem için fikir alışverişinde bulundu.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, 5 Kasımda yapılacak olan Ticaret Borsası seçimleri öncesi üye ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kuzey ilçelerini ziyaret eden Hakan Oral, hafta sonunu Güney ilçelerine ayırdı.

Ulaşılmadık hiç bir üye kalmasın diye gönüllere dokunup seçimlerde destek isteyen Oral, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ve Tekman’da büyük bir sevgiyle karşılandı.

Amacımız koltuk değil memleket

Güney ilçelerindeki saha ziyaretleri çerçevesinde borsa üyelerine görev süresi boyunca yaptığı faaliyetleri ve yeni dönemde yapacağı projeleri anlatan ETB Başkanı Hakan Oral, “ 2 yıl süren pandemi sürecinde üyelerimizin sorunlarına her zaman çözüm ürettik. Üreticimize, perakendecimize, esnafımıza borsanın kapılarını sonuna kadar açtık. Tüm iletişim kanallarımızı devreye sokarak onlarla iletişimimizi hiç kesmedik. Çünkü bizim amacımız koltuk değil memleket. Pandemi dışında kalan 2 yıllık görev süremizde ise onlarca faaliyet gerçekleştirerek üyelerimizin hizmetine sunduk. Erzurum için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Üyelerimizi 5 Kasım’da bekliyoruz

Gittiği her ilçede büyük bir teveccüh gören Başkan Oral, “İnandığımız yola çıkarken gördük ki ilçelerimizde bulunan üyelerimiz desteklerini bizden esirgemedi. Üyelerimiz geçen 4 yıllık süremizde yaptıklarımızın farkında. Bu sebepten dolayı tüm üyelerimiz istikrardan yana duruş sergiliyor. Tüm ilçelerimizde bulunan üyelerimizin demokratik hakkı olan iradelerini ortaya koymalarını rica ediyoruz. Çünkü onların oyları bizim için çok kıymetli. Hepsini 5 Kasım’da sandık başında görmekten onur duyacağız” ifadelerini kullandı.

Karayazı Süt Toplama Merkezi Açılıyor

Başkan Hakan Oral, “Allah nasip ederse ilerleyen günlerde Karayazı ilçemizde üreticilerimiz daha çok kazansın diye çalışmasını bitirdiğimiz Süt Toplama Merkezini açıyoruz. Hizmeti üreticimizin ayağına götürüyoruz. Söylenilenin aksine en ücra yerlerimiz bile proje bağlamında destekleniyor. Üreticimiz emeğinin karşılığını alıyor, sanayicimiz kaliteli süt alıp standardı yüksek ürün üretiyor. Vatandaşımız ise mutlu kaliteli ve sağlıklı ürün tüketiyor” diye konuştu.

Derdi memleket olanın, destekçisi çok olur

İlçe ziyaretlerinde Başkan Oral’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren üyeler ise, “Eskiden Borsa nedir kimse bilmezdi. Aidat alınan, kapısından içeri girilemeyen, vasfının ve icraatlarının ne olduğu anlatılmayan bir kurumdu. Fakat Hakan Oral döneminde Erzurum’un en önemli STK’larından biri olduğunu anladık. Hak edene hakkını vermek lazım. Liyakat sahibi yöneticilerin elinde kurum nasılda değerli hale geliyormuş gördük. Derdi memleket olanın destekçisi çok olur. Bizde Hakan Başkanın yanında ve destekçisiyiz” diye konuştular.

Her fikir ve düşünce başımızın tacı

Başkan Hakan Oral, ziyaretler çerçevesinde üyelere seslenerek, “Borsa seçimleri yaklaşıyor ve bitecek. Üyelerimiz seçim bitti diye kendilerini borsamızdan soyutlamasınlar. Bizler ortak akla, birlikte üretmeye büyük önem veriyoruz. Her bir üyemizin fikri, düşüncesi bizim için çok kıymetli. Ürettikleri her projeyi bizimle paylaşsınlar. Büyük icraatlar küçük kıvılcımlarla başlar. Üyelerimizin görüşlerini çok önemsiyoruz. Borsanın hak sahipleri koltuklarında oturanlar değil, üyeleridir ve borsamızın kapısı tüm üyelerimize, fikir ve proje sahibi olanlara sonuna kadar açıktır. Hepsinin başımızın üstünde yeri vardır” ifadelerini kullandı.