Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, alt ve üst yapıya yönelik hizmetleri ve proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye tarafından yürütülen yatırım ve hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Oral, teknik sorumlulardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Altınova’da tüm ilçe dinamikleri ve hükümetin destekleriyle çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Başkan Oral, yapılan planlamanın aksamadan devam ettiğini dile getirdi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın inceleme gezisine, Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yük. İnş. Müh. Kubilay Karaca eşlik etti. Altınova’da tüm ilçe dinamikleri ve hükümetin destekleriyle çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Başkan Oral, yapılan planlamanın aksamadan devam ettiğini dile getirdi.

Güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda Altınova olarak ilk günkü aşkla hizmete devam ettiklerini söyleyen Başkan Oral, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan yatırımlar, hayalleri gerçeğe dönüştürdü. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle tüm olumsuzluklara rağmen üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.