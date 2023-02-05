Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, emniyet mensubu olmak isteyen miniğe polis üniforması hediye ederek sürpriz yaptı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, emniyet mensubu olmak isteyen miniğe polis üniforması hediye ederek sürpriz yaptı.

Oral, kendisine polis olmak istediğini söyleyen 7 yaşındaki Ali Ömer Aktaş’ı makamında ağırlayarak sürpriz yaptı. Başkan Oral, babasıyla yanına gelen küçük Ali Ömer için özel yaptırdığı polis üniformasını hediye etti. Üniformayı hemen sırtına geçiren küçük çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu. Hayatı boyunca unutamayacağı özel hediye için Başkan Oral’a teşekkür eden Ali Ömer Aktaş, üniformayı üzerinden çıkarmayacağını söyledi.

Ali Ömer’in mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadığını belirten Oral, “Ülkemizin güvenliği ve huzurunun teminatı olan Polis Teşkilatımıza kahraman bir üye daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın değerlerimize sahip çıkmaları, bu şuurla büyümeleri bizim geleceğimiz adına çok önemli ve anlamlı” diye konuştu.

Baba Nurtekin Aktaş da Metin Oral, anlamlı ve güzel jesti için teşekkür etti.