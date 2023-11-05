Altınova Belediyesi 3. Kitap Fuarı, yoğun ilgiyle son buldu.

Bu yıl üçüncüsü açılan Altınova Belediyesi Kitap Fuarı, başta öğrenciler olmak üzere ilçede yaşayan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Altınova’da kitap okuma oranını arttırmaya yönelik çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemize bölgemizin en modern halk kütüphanesini kazandırdık. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kitap Fuarımızda ‘Bilgi En Büyük Hazinedir’ temasını işledik. Fuarımızda; okuyucuların kitaplara daha kolay ve ucuza ulaşmalarını, öğrencilerimizin ufkunu geliştirecek yeni eserlere ulaşmalarını ve okuma alışkanlığını geliştirmeyi hedefledik. Bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.