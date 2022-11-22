Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, dünya evine giren basın birimi personeli Sinem Acıbadem ile Fen İşleri Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Ali Ata’nın nikahını kıydı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, dünya evine giren basın birimi personeli Sinem Acıbadem ile Fen İşleri Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Ali Ata’nın nikahını kıydı.

Tavşanlı Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğünde Altınova Belediyesi’nde çalışan çift bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Genç çiftin nikâhlarını kıyan Başkan Oral, mutluluklar diledi. Çiftin nikah şahitleri arasında AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da vardı. Akyol da gelin ve damada sevgi ve saygıyı elden bırakmamalarını tavsiye ederek evlilik cüzdanını takdim etti.