Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hizmet noktasında çaba ve gayretlerine devam ettiklerini belirterek, “İl olma hususunda heyecanlı bir bekleyişe geçtiğimiz bu zamanlarda şehrimizi her manada vilayetliğe yakışır hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ereğli Belediyesi yaşanan sel felaketleri nedeniyle ara verdiği sıcak asfalt çalışmalarına havaların düzelmesiyle çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler Fatih Mahallesi’nde de sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Mahallelerde asfalt çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Yol medeniyettir, Ereğli’mizin yol sorunlarını çözüme kavuşturarak hizmet noktasında çaba ve gayretlerimize devam ediyoruz. İl olma hususunda heyecanlı bir bekleyişe geçtiğimiz bu zamanlarda şehrimizi her manada vilayetliğe yakışır hale getirmeye çalışıyoruz. Yollarımızı, sokaklarımızı, parklarımızı, sosyal alanlarımızı, hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı alanların daha kullanışlı olmasına özen gösteriyoruz. Asfalt çalışmalarımıza büyük önem veriyor ve ihtiyaç olan mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede Fatih Mahalle’mizde de sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.