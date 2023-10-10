Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yaparak, şirket işçilerine bin TL yemek parasına ek 2 bin TL sosyal destek verilmesini, kadrolu işçilerin de maaşlarında iyileştirme yapılmasını kararlaştırdı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yaparak çalışanlarını enflasyona ezdirmiyor. Bu çerçevede şirket işçilerine 1000 TL yemek parasına ek 2000 TL sosyal destek verilmesi, kadrolu işçilerin de maaşlarında iyileştirme yapılması kararlaştırıldı ve imzalar atıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Oprukçu, “Değerli personelimizi enflasyona karşı korumaya aldık. Sosyal desteklerle inşallah bu dönemi kazasız, belasız atlatmalarını temin etmeye gayret ediyoruz. Bütün şirket çalışanlarımıza bin TL yemek parasına ilave 2 bin TL daha sosyal destek veriyoruz. Kadrolu işçilerimizi, şirket çalışanlarımızı, KHK çerçevesinde kadroya alınan işçilerimizi de unutmadık. Hiç birini ihmal etmedik. Bugün de sendikamızla sözleşmemizi imzaladık, Allah hayırlı, uğurlu etsin” ifadelerini kullandı.