Şubat ayında Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen depremde Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Belkaya Mahallesinde evi hasar gören

vatandaşa yeni evi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu tarafından teslim edildi.

Niğde’nin Bor ilçesinde 25 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Ereğli ilçesinde de hissedilen 5,3 şiddetindeki deprem sonrası Belkaya Mahallesinde bazı evlerde hasar oluştu. Deprem sonra hemşehrilerinin yanında olan ve hasar gören evler hakkında bilgi alan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, evi yıkılanlara evlerini yapacağına dair söz verdi. Başkan Oprukçu, depremin ardından 3 aydan kısa bir süre geçmesine rağmen evinin yapımı tamamlanan Filiz Öğüt’ün evinin anahtarını teslim etti. Evine tekrardan kavuşmanın mutluluğunu dile getiren Filiz Öğüt, Başkan Oprukçu’ya teşekkür ederek, dua etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Belkaya’da bir evi daha hemşehrimize teslim etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadık. Rabbim ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, beterinden saklasın inşallah. Yer, gök duayla ayakta durur. Bizim tek gayemiz hemşehrilerimizin duasına mazhar olmak, bunun için de çok çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok büyük bir afet yaşadık, asrın felaketi. Şükürler olsun ki bu denli büyük bir felaketin yaralarını birlik ve beraberlik içerisinde sarıyoruz, sarmaya da devam edeceğiz. Allah bu aziz millete bir daha yaşatmasın inşallah” şeklinde konuştu.