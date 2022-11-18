Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, beldelere, köylere ve bütün mahallelere hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, "Derdimiz bir fazla hizmet etmek suretiyle hemşehrilerimizin duasına mazhar olmak" dedi.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, beldelere, köylere ve bütün mahallelere hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, "Derdimiz bir fazla hizmet etmek suretiyle hemşehrilerimizin duasına mazhar olmak" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Cuma namazını Belkaya Mahallesinde kıldı. Başkan Hüseyin Oprukçu daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Belkaya’ya yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Oprukçu, mahalle sakinlerinin istek, talep ve önerilerini dinleyerek hizmetlerin devam edeceğini belirtti. Başkan Oprukçu, “Belkaya’mıza önemli ölçüde hizmet ettiğimizin farkındayız. 111 bin metrekare soğuk asfalt, 16-17 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirdik ve bir fazla hizmet etmek için çırpınmışlığımız var. Allah’ın izniyle yapılmayan hiçbir sokak kalmayacak. Şehrimizin her bir köşesinde asfalta devam edeceğiz, bu noktada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Tabii Ereğli büyük bir yer, yüzölçümü ile İstanbul’un tam yarısı kadar ama sahip olduğu imkan ve kaynakları dikkate aldığımızda İstanbul’un yüzde 1’i kadar bile yok. Ama tüm bunlara rağmen Allah’a çok şükür imkan ve fırsat bulmaya devam ediyoruz. Beldelerimize, köylerimize, şehrimizin merkez mahallelerine şükürler olsun hizmet etmeye devam ediyoruz. Derdimiz bir fazla hizmet etmek suretiyle hemşehrilerimizin duasına mazhar olmak” şeklinde konuştu.