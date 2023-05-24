Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen depremde Konya’nın Ereğli ilçesinde evi hasar alan Anakız Öğer’e yeni evi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu tarafından teslim edildi.

Niğde’nin Bor ilçesinde 25 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Ereğli ilçesinde de hissedilen 5,3 şiddetindeki deprem sonrası Belkaya Mahallesine giderek hemşerilerinin yanında olan ve hasar gören evler hakkında bilgiler alan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, zarar gören evi yıkılan Anakız Öğer’e evini yapacağına dair söz vermişti. Başkan Oprukçu, bu sözünün üzerinden 3 aydan kısa bir süre geçmesine rağmen Anakız Öğer’in evinin yapımını tamamlayarak anahtarını teslim etti. Anahtar teslimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Evine tekrardan kavuşmanın mutluluğunu dile getiren Anakız Öğer, Başkan Oprukçu’ya teşekkür dileklerini ifade ederek dualar etti.

Duygularını ifade eden Başkan Oprukçu, “Öncelikle sözümüzü kısa sürede yerine getirerek Anakız teyzemizi yeniden evine kavuşturmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Deprem felaketleri ülke olarak bizi derinden etkiledi. Deprem bölgelerine yardım noktasında belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya özen gösterdik, şükürler olsun ki bunda da muvaffak olduk. Diğer taraftan Belkaya Mahallemizde de hasara neden olan deprem sırasında hemen mahalleye ekiplerimizle geldik ve hasar tespitlerimizi yapmıştık. Evi büyük oranda hasar gören Anakız teyzemize de evini sıfırdan yapacağımızın sözünü vermiştik. Allah’a şükürler olsun ki kısa zamanda da tamamladık ve anahtarlarını Anakız teyzemize teslim etmenin mutluluğunu yaşadık, ilk çayımızı da evinde içtik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hemşerilerimizin her zaman yanında olacak ve şehrimize, hemşerilerimize hizmet noktasında tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Biz millet olarak el birliği, gönül birliği ile birlikte her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Yeter ki sağlığımız ve huzurumuz olsun. Rabbim büyük felaketlerden aziz milletimizi korusun” dedi.