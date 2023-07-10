AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, deprem sonrası Hatay Koordinasyon Deposunda çalışan aşçılara plaket takdiminde bulunduklarını ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Mustafa Önsay, “ Deprem felaketi sonrası Hatay Koordinasyon depomuzda uzun süre çalışan Şaphaneli aşçı kardeşlerimize plaket takdiminde bulunduk. Pazarlar ilçesi Sofular Köyünde Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, Pazarlar Kaymakamı Özlem Doğan, Şaphane Genel Meclisi üyemiz İbrahim Tokyay ve Sofular Muhtarı Mehmet Ali Özdemir ile birlikte Hatay deprem bölgesinde canhıraş şekilde büyük emekler veren aşçı kardeşlerimiz Ekrem Girgin, Halil Akbulut, Mesut Çelik’e plaket takdim ettik. Ülkemizin en büyük deprem felaketinde emek veren, canını dişine katarak aylarca bölgede kalan gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Bu zorlu süreçleri hep birlikte atlattık” dedi.